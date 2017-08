Meditazione camminata e consapevolezza

La pratica della consapevolezza o presenza mentale o attenzione consapevole, applicata all'ambito della meditazione come a quello del vivere quotidiano, è patrimonio comune di tutte le tradizioni buddhiste. Essa permette di penetrare in profondità ogni fenomeno con cui entriamo in relazione e quindi di essere meno banali e superficiali, ottenendo l?effetto di vivere più pienamente ogni istante e circostanza della nostra esistenza. Focalizzando la nostra attenzione sul respiro, sul nostro corpo e le varie parti ed elementi che lo compongono, sulle sensazioni, sul funzionamento della nostra mente e sul modo di esistenza dei fenomeni che ci coinvolgono, siamo condotti poco per volta a scendere al di sotto della superficie delle cose e a scoprire realtà nuove e affascinanti. Attraverso questo processo, la concentrazione diventa più acuta e sostiene la nostra capacità di analizzare in modo corretto, fino a farci intuire e comprendere in modo chiaro le infinite relazioni interdipendenti di causa ed effetto che sono alla base di noi stessi e di tutto il nostro ambiente. Riusciamo quindi a realizzare che non c'è niente di separato, che "io" è semplicemente un nome di comodo che non ottiene altro effetto che quello di separare l?individuo dagli altri e dal suo ambiente. La pratica della consapevolezza è il metodo per sviluppare quella concentrazione e saggezza che ci permetteranno di uscire dai condizionamenti auto-creati e dalla palude del continuo concettualizzare. Potremo allora assaporare ogni momento per quello che è, senza ulteriori appesantimenti, e tornare a scorrere naturalmente con il tutto. Quando percorriamo un sentiero nel bosco, ogni passo può assumere un sapore mai conosciuto prima, se accompagnato dalla presenza mentale e dalla concentrazione. Ogni passo diventa momento di crescita interiore. L'attenzione si posa, per esempio, sul corpo e i suoi movimenti, che sono analizzati nei particolari, sulla solidità come elemento terra presente sia nel nostro corpo che nel suolo sotto i nostri piedi, sulle varie sensazioni che riceviamo dall'ambiente, ecc. Un poco alla volta la continua fibrillazione mentale tesa al ricordo di eventi passati o alla progettazione del futuro si attenua, e viviamo in tutta la sua pienezza quello che stiamo facendo nel presente, nel qui e ora, senza necessità di aggiungere altro. Nanni Deambrogio tratto da SIDDHI periodico di Buddhismo Mahayana