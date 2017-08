Meditazione in Umbria: Ananda Assisi

Meditazione in Umbria: Ananda Assisi La meditazione e il sentiero del Kriya Yoga 20-22 Luglio Questo corso introduce i principi spirituali e le pratiche fondamentali su cui si basano i programmi di Ananda. Pratiche di meditazione e di ricarica, esplorazione di concetti come karma, reincarnazione, supercoscienza, prana, introduzione al Kriya Yoga e studio delle affermazioni scientifiche su guarigione e sul rapporto tra preghiera e meditazione. Momenti di crisi, momenti di svolta 29 Giugno-1 Luglio, 14-16 Settembre Il cambiamento è una costante della nostra vita. Noi tutti attraversiamo periodi che mettono in crisi le nostre convinzioni, i nostri valori e la nostra pace interiore, momenti in cui ci confrontiamo con decisioni di vitale importanza. In questo corso si imparano pratiche per rafforzarsi e superare con successo ogni sfida. Comprendendo il vero significato delle sfide nel quadro più ampio della tua vita, potrai vincere la paura del cambiamento e vedere le prove non più come ostacoli, ma come opportunità di crescita. Servire la Luce 6-8 Luglio 12-19 Agosto Quando la vita ci chiama ad aiutare gli altri, a volte scopriamo che non abbiamo le risorse fisiche o spirituali necessarie per farlo. Ma quando serviamo come canali per la Luce, un potere molto più grande del nostro può fluire attraverso di noi. Per informazioni: Ananda Assisi Casella Postale 48 06088 S.Maria degli Angeli (PG) Indirizzo: km.16,5 Strada Statale 444 tra Assisi e Gualdo Tadino tel. 0742 813620; fax 0742 813536 e-mail: [email protected]

