Mediterranea – Tra Jazz e Futurismo

Ha sede a Roma ed è attualmente in corso - è iniziata il 9 giugno e terminerà il 25 luglio. Sono comunque previste alcune iniziative correlate al festival in ottobre. Il tema centrale di quest'anno è "Il futurismo e le Avanguardie del Novecento", con l'evidente intento di celebrare i 100 anni dalla nascita di questo importante movimento artistico e culturale. Si segnala, in particolare, il concerto Tra Futurismo e Jazz, che andrà a rivisitare i momenti salienti della storia del jazz e dei suoi rapporti con le avanguardie del primo e secondo Novecento (a partire dal Futurismo stesso). Sul palco un doppio duo: Antonello Salis e Antonio Jasevoli interpreteranno il jazz in chiave più filologica, Giovanni Ceccarelli e Marcello Allulli lo rivisiteranno in chiave più futuristica, suonando assieme e, allo stesso tempo, contrapponendosi ai primi, nel comune denominatore dell'improvvisazione jazzistica e contemporanea. L'appuntamento è il 24 luglio a Villa Celimontana, Piazza della Navicella, alle h. 20.30. Redazione Eventi