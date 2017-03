Puntura medusa: cosa fare se ti punge

Sono eleganti e delicate. Si muovono tra i flutti con una grazia che incanta, ma l'incontro ravvicinato con una medusa può essere particolarmente doloroso, e in casi rari ma da non trascurare, addirittura pericoloso. Nel caso in cui il contatto sgradito avvenga, è comunque possibile archiviarlo abbastanza rapidamente tra i ricordi spiacevoli, di solito senza conseguenze particolari. Come? Evitando il panico, usando pochi semplici accorgimenti e ricorrendo a qualche rimedio naturale.

Rimedi naturali per le punture di medusa

Foto di copertina: © Ilde Garritano