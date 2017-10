Meet In Town

Venerdi 24 novembre presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma inizia Meet In Town, rassegna di musica elettronica che per due venerdi al mese trasformerà il Teatro Studio dell'Auditorium in club. M.I.T. atterrerà all?auditorium di Roma con il live di Who Made Who ed Eteher. LANDING ON CONTEMPORARY SOUNDSCAPES M.I.T. - Meet In Town indica un centro nel cuore di Roma, una piattaforma su cui possano atterrare idee nuove, artisti e progetti ?altri?, suoni ed immagini che provengono da lontano. Posiziona questo centro all?interno dei futuribili gusci dell?Auditorium Parco della Musica di Roma, per dare vita ad un nuovo appuntamento dedicato alla musica elettronica ed ai principali campi di ricerca ed espressione artistica che utilizzano strumenti digitali. Più che una classica rassegna musicale si tratta di una serie di 9enti unici, situazioni e produzioni, che si sviluppano attorno ai nuovi suoni elettronici provenienti dall?Italia e dal mondo. L?elettronica non più intesa come genere, quanto piuttosto come potente strumento espressivo in grado di rielaborare tradizioni, stili, suoni e linguaggi, e di ridisegnare territori da percorrere o sorvolare. M.I.T. offre uno sguardo a 360° sul panorama elettronico contemporaneo, le sue scene, gli skyline digitali delle città del mondo più fertili di novità. E ancora live visuals, istallazioni, dj set. ?CLUB M.I.T. porta la musica elettronica e la club culture all?interno dell?Auditorium. Non solo le esibizioni dal vivo di alcuni tra i più interessanti artisti della scena internazionale ed italiana, in equilibrio tra ricerca, sperimentazione ed intrattenimento, ma soprattutto un nuovo modo, più libero, di vivere il Teatro Studio e gli altri bellissimi spazi del Parco Della Musica. La possibilità di fruire della musica e delle immagini proposte da M.I.T. in maniera diversa, al di là della tradizionale dimensione statica e frontale del concerto. M.I.T. è il nuovo club dell?Auditorium Parco della Musica di Roma. I PROTAGONISTI M.I.T. propone una serie di grandi protagonisti della scena mondiale, come, per la prima volta a Roma, i danesi WhoMadeWho, in bilico tra dance, elettronica ed indie rock. O il messicano Murcof, con le sue affascinanti riletture digitali della musica orchestrale classica e contemporanea. E poi una serie di collaborazioni tra artisti apparentemente lontani, l?incontro tra i nostrani Zu, formazione da sempre dedita alla ricerca di nuovi territori musicali, tra hard-core, jazz e infinite altre suggestioni, e il grande artista giapponese Nobuzaku Takemura. O quello straordinario tra Jaki Liebezeit, leggendario batterista dei Can, e Burnt Friedman, uno dei più apprezzati maestri dell?elettronica tedesca. E ancora il tributo all?ECM, etichetta di culto del jazz contaminato, con il concerto per musica e immagine Gazelab, e il live Daedalus, eclettico prodigio dell?elettronica statunitense, nonché mago del campionatore. Le atmosfere artiche del norvegese Biosphere, e l?e9lettismo di Mouse on Mars, ormai storica formazione elettronica di Dusseldorf. E ancora l?Africa elettrificata di Konono n°1, incredibile ensemble di musicisti e danzatori del Congo, che daranno vita ad una sorta di rave ancestrale, con i loro strumenti tradizionali africani amplificati con mezzi artigianali. Per chiudere con la grande anteprima di Dissonanze 2007, con la presentazione di una nuova opera di Karlheinz Stockhausen, uno dei più grandi compositori viventi di musica contemporanea. E poi i migliori talenti dell?elettronica italiana, esponenti di una scena sempre più ri9a, oltre che riconosciuta anche al di fuori dei confini nazionali: con artisti di assoluto spessore come Ether, Ambit3, Chris De Luca feat. Phon.o, xcoast feturing Ziv Jacob, Minimono, Homunculus 1.1, Tecnophonic Chamber Orchestra, Raiders of the lost ARP? Tutte esibizioni rigorosamente live, che nel complesso offrono uno sguardo il più esaustivo possibile dell?orizzonte contemporaneo della musica elettronica. MUSICA E LUCE M.I.T. ospita una serie di progetti video speciali, appositamente concepiti e commissionati per la rassegna, con l?intento di rendere ciascuna serata un?esperienza unica, nuova, completa. Andando al di là della comune logica del VJing, ospitando video-artisti e performance inedite. M.I.T. non è infatti solo musica, ma ospiterà durante l?anno una serie di opere realizzate dagli artisti di assoluto livello internazionale che collaborano stabilmente con Energie, sponsor ufficiale della manifestazione. ENGAGE! M.I.T. è un progetto aperto, che intende dare spazio ai contributi artistici e professionali di tutti coloro che vogliano far parte di questa nuova realtà. Salire a bordo. Meetintown.net è il sito attraverso cui avviene il contatto. M.I.T. è infatti incontro, non solo con i più significativi artisti della scena nazionale e internazionale, ma soprattutto tra videomaker e dj, producer e programmatori, fotografi e artisti?. Già diverse persone, tra coloro che si sono iscritte al sito, hanno partecipato con la loro passione e le proprie competenze al progetto. Il team di M.I.T. cresce e si arri9hisce così di giorno in giorno. Biglietto unico 10 euro ? Info: 06 80241281 Ufficio stampa Musica per Roma tel. 06-80241574 ? 231 ? 228 M.I.T. MEET IN TOWN CALENDARIO TEATRO STUDIO - ORE 22 24 NOVEMBRE 2006 WHOMADEWHO ?ETHER 8 DICEMBRE 2006 NUBUKAZU TAKEMURA E ZU ?AMBIT3 22 DICEMBRE 2006 BURNT FRIEDMAN & JACKIE LIEBEZIET CHRIS DE LUCA FEAT. PHON.O 12 GENNAIO 2007 XCAOST FEATURING ZIV JACOB 19 GENNAIO 2007 MURCOF MINIMONO 9 FEBBRAIO 2007 GAZELAB ?CONCERTO PER MUSICA E IMMAGINE PRODOTTO CON ECM RECORDS / MANFRED EICHER 23 FEBBRAIO 2007 DEDALUS 16 MARZO 2007 BIOSPHERE HOMUNCULUS 30 MARZO 2007 TECHNOPHONIC CHAMBER ORCHESTRA 6 APRILE 2007 MOUSE ON MARS RAIDERS OF THE LOST ARP 20 APRILE 2007 KONONO N1 7 MAGGIO 2007 - ANTEPRIMA DISSONANZE 2007 KARLHEINZ STOCKHAUSEN Info su www.meetintown.com e www.auditorium.com Un 9ento di Musica Per Roma in collaborazione con Snob Production, Dissonanze e Xister.