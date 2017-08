Melbourne, qualità di vita

Negli anni la città di Melbourne è cambiata. E' una città vitale, resa ancor più dinamica dall'influsso di giovani provenienti da tutto il mondo e di turisti, anche italiani, affascinati dalla sua nomina di città vivibile. Considerata la più culturale delle città australiane, Melbourne sembra promettere una rinascita. Intanto, iniziative per rendere la città sostenibile si possano riscontrare in progetti come il Victorian eco-innovation lab (Veil), che propone una visione di Melbourne nel 2032. La città si trova davanti alla sfida che questo momento storico pone a causa dei cambiamenti a livello planetario che riguardano il clima e di conseguenza il mutamento delle stagioni. In un piccolo angolo della metropoli, in prossimità all'Università e a due passi del quartiere storicamente italiano, Carlton, si trovano gli uffici del Victorian eco-innovation lab. L'acronimo del centro, Veil, fa pensare nella sua traduzione letteraria a un velo, un sottilissimo velo che ci separa da una realtà nuova. Difatti, il centro promuove l'idea che sia possibile e doveroso immaginare nel presente la "nuova realtà", ripensando sia i gesti quotidiani sia le infrastrutture su cui si basa la vita in comune. Veil propone una società che si mette in rapporto all'ambiente in modo radicalmente diverso, riesaminando l'attuale forma di distribuzione e utilizzo delle risorse; man mano che i principi della sostenibilità sono consolidati e permeano ogni forma di attività e produzione la città si trasformerà. Il progetto Veil nasce dalla consapevolezza dello stato del pianeta, come spiega il Professor Chris Ryan, Direttore del Victorian eco-innovation lab, e dalla necessità di reagire a questa situazione con un impulso creativo. Nel suo ruolo di centro per il futuro nel presente, Veil è un laboratorio dove l'innovazione ecologica viene non solo incoraggiata ma anche promossa come l'unica difesa cui l'umanità può attingere. Ridurre il proprio impatto sulla terra è fondamentale, nello stesso modo lo è raggiungere la consapevolezza che questo sia improcrastinabile per salvaguardare e ricreare la qualità di vita. Inoltre, pensare al futuro come se fosse nel presente, crea sia le radici che la forma del contemporaneo, come spiega Ryan: "Visioni del futuro che creano traiettorie di sviluppo rappresentano una 'finestra' attraverso quale poter (re) visionare il presente per rivelare attività fino ad adesso non presi in considerazione ma che sono coerenti con il futuro cambiamento".