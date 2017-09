Bellezza fai da te con le mele e altri frutti autunnali

Prendersi cura di se stessi durante la stagione autunnale è consigliato per sfruttare appieno le proprietà di alcuni frutti, come la mela e l’uva, che troviamo in questo periodo dell’anno; inoltre, con trattamenti mirati, possiamo predisporre il nostro corpo ad affrontare i mesi più freddi, per esempio nutrendo la pelle del viso e delle mani in modo naturale.

Cosmetici naturali con le mele

Rimedio antirughe a base di mele

Crema ammorbidente con mela. yogurt e miele

Cosmetici naturali a base di uva

Melegrana per uno scrub naturale