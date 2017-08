Mense Bio, interviste a chi le fa

'Città del bio' è un'associazione per lo sviluppo della cultura biologica costituita da alcune amministrazioni locali (tra cui Roma, Grugliasco, Napoli, Ancona, Alessandria) in collaborazione con l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (Aiab). A Vincenzo Vizioli, promotore del progetto che ha riunito i Comuni italiani con mense biologiche, abbiamo chiesto di illustrarci le attività previste. Una prossima attività sarà l'istituzione di un osservatorio sulla bioristorazione e successivamente la realizzazione di un sito appositamente dedicato alle "città del bio". Vogliamo accogliere diverse realtà, storie e conoscenze, valorizzando le esperienze già fatte da diverse amministrazioni locali. Dobbiamo sviluppare nuovi progetti su aspetti importanti come la ristorazione biologica, la promozione e lo sviluppo delle produzioni biologiche, l'informazione e l'orientamento dei cittadini verso un consumo etico e consapevole. Vi limiterete al biologico? Noi ci muoviamo nella logica dello sviluppo ecosostenibile, che significa impiego di tecniche e di prodotti ecocompatibili sia nei settori produttivi che nel terziario, ma anche la qualità della vita nelle città. Il biologico non deve essere solo un settore produttivo. Deve prevedere un percorso culturale, di conoscenza e di informazione, a favore di cibi sani e buoni anche per l'ambiente in cui viviamo. Per Dario Esposito, Assessore alle politiche Ambientali ed Agricole del Comune di Roma, nella città eterna c'è una forte richiesta da parte dei cittadini per il biologico. Ma quali sono i risultati concreti di questa esperienza? La stiamo portando avanti con decisione dopo alcuni tentennamenti iniziali, ma sta ottenendo ottimi risultati. Nelle scuole romane sono 150 mila i pasti bio serviti quotidianamente nella scorsa stagione L'amministrazione capitolina sta investendo molto sull'agricoltura biologica. Le aziende agricole di proprietà del Comune stanno completando la fase di conversione ai metodi di coltivazione e allevamento biologici e numerose sono le iniziative a sostegno del settore. Il "mercatino biologico di primavera", ad esempio, una manifestazione tenuta nei sabati di maggio presso un'azienda agricola di Castel di Guido. Anche il Comune di Foligno porta avanti da quattro anni il progetto 'Ecomensa'. Le cucine servono 1.500 pasti giornalieri. Ecco cosa Cristina Ercolano, responsabile area alimentazione del Comune, ci dice sul problema delle garanzie. Siamo attenti a tutti gli aspetti della qualità, dalla certificazione igienica Haccp alla riduzione degli sprechi dei rifiuti plastici. Abbiamo anche una "Carta del servizio",che consegniamo a genitori e insegnanti, per informarli degli aspetti più importanti della nostra attività. Certo, c'è qualche difficoltà. I genitori non sempre sono informati e c'è molto da spiegare. Comunque, i costi, lievemente maggiori per la qualità, li sopporta il Comune. Per la nostra Ecomensa ci siamo impegnati a offrire tutti i prodotti ortofrutticoli a seconda della stagionalità e della disponibilità dei prodotti biologici o a lotta integrata. Il nostro progetto comprende la gestione diretta e la formazione professionale dei cuochi: alcune cucine sono sul posto e il bambino è in contatto col cuoco... un po' come essere in famiglia. Il Comune ci crede, ci investe, e l'esperienza prosegue. Stefano Carnazzi