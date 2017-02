MENTA

La menta era ben nota sin dall'antichità: Ippocrate le attribuiva proprietà diuretiche, ed è citata da numerosi altri eruditi latini come erba medicinale. Tuttavia, la menta antica non è paragonabile a quello che utilizziamo al giorno d?oggi: l?ibrido attuale è stato ottenuto nel 1750, in Inghilterra. Secondo la mitologia greca, Minta era figlia di Cocito, fiume dell?Ade. Amata da Plutone, re degli inferi, fu tramutata in pianta da Proserpina, sua moglie, per gelosia. Nella tradizione islamica, la menta è un pegno d?amore dei giovani innamorati. Dove si trova È una pianta perenne che può raggiungere i 50 cm d?altezza. Cresce allo stato spontaneo nei pascoli di montagna e in luoghi ombrosi. Indicazioni terapeutiche Sono usate le foglie per ottenere decotti e infusi e distillare l?olio essenziale, ad uso locale. È rinfrescante, disinfettante, calmante in caso di infreddatura, raffreddore, catarro e raucedine, antispasmodica sul tratto gastrointestinale. Utile anche contro le cefalee, e nevralgie, l?herpes simplex e zoster. Grazie al buon sapore, è anche molto usata semplicemente per aromatizzare.