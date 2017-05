Mestic, il biotessuto fatto con il letame dei bovini

Gli allevamenti intensivi sono una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico, se non che del riscaldamento globale. A dimostrarlo è uno studio pubblicato sull'Applied and environmental microbiology journal che analizza il processo di decomposizione del letame decretandolo responsabile dell'emissione di ossidi di azoto, ovvero di gas serra dannosi per il Pianeta soprattutto se prodotti in eccesso.

Cos'è Mestic

Dal rifiuto all'alta moda

Foto in evidenza: la cellulosa da cui si ottiene Mestic © Cleo Goossens