The Orb – Metallic Spheres

Lo si doveva intuire dalla copertina dell'edizione americana di Adventures Beyond The Ultraworld, quella con la centrale elettrica di Animals. Forse lo si doveva capire dal titolo di quel pezzo, Back Side Of The Moon. O magari da certe atmosfere "cosmiche" che, al netto dell'armamentario elettronico, potevano ricordare gli esperimenti del gruppo uscito dall'Ufo Club. Erano indizi. Oggi c'è la prova definitiva della vicinanza degli Orb ai Pink Floyd: un disco diviso in due sezioni, 50 minuti in tutto, in cui il duo ambient techno inglese incontra la chitarra di David Gilmour. Il musicista inglese era stato chiamato per prestare la voce a una rielaborazione di Chicago di Graham Nash per una raccolta fondi a favore dell'hacker Gary "Solo" McKinnon. Alex Paterson e Youth hanno messo mano al brano finché il mix si è evoluto in un intero album. A quel punto hanno invitato il chitarrista nel loro studio londinese chiedendogli di aggiungere alla creazione il suo tocco inconfondibile. Oggi frammenti della canzone appaiono nelle due tracce che compongono il cd, Metallic Side e Spheres Side, ma sono solo momenti fuggenti di un lavoro che vive soprattutto dell'intreccio tra le sonorizzazioni degli Orb e gli strumenti di Gilmour. Le tastiere e le manipolazione elettroniche di Paterson sono abbinate a effetti, suoni ambientali e registrazioni di voci, nella gloriosa tradizione dei Floyd. Youth ha aggiunto il basso elettrico, che contribuisce a dare una corposità vagamente rock ad alcuni passaggi, e altre tastiere a schizzare una sorta di trip techno-psichedelico. Ma è la chitarra di Gilmour a dare slancio alla musica. Sono riconoscibili i suoi tocchi alla lap steel, che rimandano ai dischi di metà anni 70: puro Pink Floyd sound. Sono altrettanto caratteristiche le "divagazioni" eseguite con la Stratocaster. Le sue dita cercano una connessione con questa «musica delle sfere», che qua e là concede suoni di tastiere vintage e passaggi che sembrano presi da un ipotetico archivio di lick floydiani, ma la seconda parte del cd non introduce nuovi, decisivi elementi musicali. La relativa varietà di atmosfere - c'è anche un intermezzo semi-acustico - tiene l'opera lontana dallo stordente e soporifero di certa musica con la cassa in quattro. Questo è materiale più elaborato, visionario avrebbero detto un tempo. L'album potrebbe piacere agli amanti di Dark Side Of The Moon e Wish You Were Here, che trovano un Gilmour famigliare eppure impegnato in una musica radicalmente diversa da quella di On A Island. Un ulteriore lavoro di raffinazione di scrittura avrebbe garantito risultati migliori. La versione deluxe contiene un secondo cd: è Metallic Spheres in versione 3D60, nuovo sistema audio che promette di replicare l'effetto sonoro tridimensionale su un normale stereo. Anche questo è molto floydiano. Claudio Todesco