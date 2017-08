Metodologia Chi Lel

La forza che ne scaturisce rende questa metodologia una vera fonte di nutrimento per il corpo e per la mente. Il movimento è di tipo energetico olistico: il corpo in movimento genera energia e pace nella mente, nel corpo e nello spirito. Il Chi Lel si basa su tre principi fondamentali: 1) Visualizzazioni creative efficaci (il cervello crea immagini di benessere, che con il tempo attraverso associazioni mentali, fa divenire "realtà interiori"). 2) Affermazioni positive (attraverso i sensi il cervello registra la possibilità di scegliere di portare pace e serenità nella mente e nel corpo). 3) Pratica singolarmente ed in gruppo (praticare semplici esercizi, stimola la produzione nel corpo di sostanze benefiche, quali ad esempio le endorfine). La pratica è costituita da un insieme di sequenze che vengono ripetute armoniosamente. A seconda del tipo di esercizi, la ricerca è quella dell'espansione, consapevolezza, radicamento e circolarità energetica. Gli esercizi possono essere eseguiti consequenzialmente oppure singolarmente a seconda del tempo, della voglia e della disponibilità del momento. Accanto al movimento è parte integrale dell'esercizio, la visualizzazione e l'affermazione. Per questo motivo la voce dell'istruttore e, qualora mancasse, come ad esempio quando si è soli a casa, audiotape e cd, guidano il percorso, per permettere a ciascuno di continuare ad immergersi completamente in ciò che fluisce e crea energia. E' l'insieme di tutto che crea cambiamento. "Il movimento" è infatti una trasformazione, lenta ma reale, che nasce dal lasciare andare blocchi e tensioni sostituendoli con immagini di benessere e pace che permettono alla nostra "intelligenza profonda" di ritrovare un filo conduttore, talvolta perso più per mancanza di un proprio spazio che di un vero e proprio taglio. Per questo motivo la pratica quotidiana può essere considerata un ottimo nutrimento. I benefici si avvertono immediatamente e le sensazioni di riappropriazione di un percorso generalmente è sentita da molti di coloro che lo praticano. Rosalia Codogni