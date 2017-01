Metrite e piometra, anche la cagnetta va dal ginecologo

Come nelle donne anche nelle cagnette l’utero è un organo “a rischio”. È soggetto, infatti, a profonde modifiche sia durante i cicli ormonali, sia durante periodi particolari come la gravidanza e l'allattamento. Nelle cagnoline l'utero può essere interessato da diverse malattie come la metrite e la piometra, frequenti fra la popolazione femminile dei nostri quattrozampe. Tra le due la più pericolosa è senza dubbio la seconda e, se non scoperta in tempo, può determinare in certi casi addirittura la morte.

La metrite è spesso asintomatica

Il punto sulla piometra

Le cause che possono predisporre alla malattia