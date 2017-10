“Mi va di cantare”. 10 stranieri alle prese con la canzone italiana

Tradurre e cantare in italiano brani del repertorio anglosassone era pratica piuttosto frequente tra i cantanti italiani degli anni Sessanta e Settanta. In molti altri casi, invece, furono proprio canzoni italiane a essere riprese da interpreti stranieri come testimoniano questi esempi.

Astrud Gilberto - Una Donna Che Ti Ama (Ennio Morricone)

Mike Patton/Mondo Cane - Il Cielo In Una Stanza (Gino Paoli)

Lionel Richie - Amo, t'amo, ti amo... (Versione italiana di Still In Love)

Frank Sinatra - Come Back To Sorrento (Ernesto De Curtis)

Jens Lekman - La Strada Nel Bosco (Cesare Andrea Bixio/Gino Bechi)

David Bowie - Ragazzo Solo, Ragazza Sola (Versione italiana di Space Oddity)

Francoise Hardy - Quelli Della Mia Età (Versione italiana di Tous Les Garçons Et Les Filles)

Nina Simone - Così Ti Amo (Versione italiana di To Love Somebody di Barry Gibb)

Rolling Stones - Con Le Mie Lacrime (Versione italiana di As Tears Goes By)

Erlend Øye - La Prima Estate

bonus track (il brano che ha ispirato l'intera playlist):

Louis Armstrong - Mi Va Di Cantare (Buonassisi, Bertero, Marini e Valleroni)