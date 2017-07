Mick Harvey – Sketches From The Book Of The Dead

Della precedente discografia a suo nome restavano memorabili solamente i due capitoli dedicati a Serge Gainsbourg; il resto, francamente, non aveva lasciato il segno. Con Sketches From The Book Of The Dead è però la prima volta che Mick Harvey agisce da vero cane sciolto, dopo aver reciso del tutto gli antichi legami col suo datore di lavoro Nick Cave (col quale è stato transfuga dai Birthday Party nei Bad Seeds, principale arrangiatore e anche manager organizzativo, finché la furia egocentrica di Warren Ellis non ha spazzato via pure lui). Harvey non è dotato di una voce memorabile, ma l'esperienza e la perlustrazione di lungo corso degli abissi attraversa lucidamente questo nuovo disco dall'inizio alla fine, impreziosendolo col sapore della psichedelia blues torbida, del songwriting malato e dello sguardo sincero su un mondo, quello dei bassifondi dell'animo umano, che non smette di affascinare. È anche la prima volta che Mick si cimenta interamente con materiale esclusivamente proprio, senza la sponda di brani altrui; inoltre, la recente collaborazione allo splendido Let England Shake di PJ Harvey gli ha certamente dato quel maggiore slancio e quella consapevolezza di sé che si colgono fin dalle primissime battute. Le canzoni raccontano tutte di morte, del rapporto personale di Harvey con la scomparsa, tragica o meno, di persone a lui vicine (anche idealmente). Una morte cominciata nella vita stessa: la stura all'album è stata proprio la scomparsa di Rowland S. Howard, vecchio amico e compagno nei Boys Next Door e Birthday Party, avvenuta per un tumore al fegato alla fine del 2009. La vita balorda, l'uso smodato di droghe, lo stare per così tanti anni sul filo del rasoio, hanno permeato la mano di Mick dipingendo brani dai tratti catartici, atmosfere toccanti e sonorità molto curate, che sembrano evocare la profondità delle American Recordings di Johnny Cash. October Boy apre il disco quasi alla David Sylvian, descrivendo un'amicizia forte; The Ballad Of Jay Given scende nel baratro di un omicidio sbagliato; Two Paintings rivisita i fantasmi del passato, nel rapporto fra Harvey e una casa in cui ha vissuto molti anni fa. Musicalmente parlando, le vette sono toccate dalla pianistica e struggente Rhymeless e dalla murder ballad psichedelica Frankie T And Frankie C. Gli amanti del blues malato, delle strade fangose percorse da Mark Lanegan e da Hugo Race, possono finalmente accogliere a piene mani un altro autore e interprete da amare incondizionatamente. E la musica ritrova un'anima profonda che si era un po' persa nei meandri della routine. Pier Angelo Cantù