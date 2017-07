Come difendersi dalle intossicazioni da micotossine

Regime alimentare Variare la dieta consente di coprire le esigenze nutrizionali e abbassa la probabilità di essere esposti a un certo contaminante, come capita a chi inserisce a tavola sempre gli stessi prodotti. Consumare alimenti bio: metodi agricoli puliti, trasformazione e stoccaggio adeguati li rendono più forti e scarsamente contaminabili. Tempo di conservazione Molto dipende dal tipo di cibi e dal loro stato di freschezza al momento dell'acquisto. Per gli alimenti deperibili non andare oltre i 2-3- giorni; per quelli industriali controllare che la confezione sia ermetica e verificare lo stato del prodotto al momento dell'uso. Pulizia Prima di consumare o preparare i cibi lavarli accuratamente. Utensili, pentole, piani di lavoro vanno puliti (acqua e aceto o detersivo biologico) dopo ogni impiego e quando è trattato un alimento diverso. Scorte È preferibile acquistare ciò che è strettamente indispensabile, non facendosi prendere dalla frenesia delle scorte: le derrate deteriorabili sono utilizzate in tempi rapidi. Frigorifero La temperatura deve oscillare fra i 2-3 e gli 8 gradi centigradi (l'ideale è intorno ai 4-5 gradi). I prodotti vanno conservati separatamente in contenitori ben chiusi. La ragione? Possono verificarsi contaminazioni incrociate. Aprire di continuo il frigo e per lungo tempo favorisce la crescita di muffe e batteri. Ogni alimento non consumato è da riporre immediatamente in frigorifero. Confezioni aperte Sono uno dei veicoli preferenziali per la formazione di muffe (cibi esposti all'aria non durano oltre i 3 giorni). Alimenti secchi Biscotti, zucchero, cioccolata e company, una volta aperti, vanno conservati chiusi. Modalità di conservazione Se su una confezione sono riportate le regole di conservazione, seguirle accuratamente. Non appena sulla superficie di formaggi, pane ecc. appare la classica patina, è un chiaro indice della comparsa di muffe, il consiglio è di gettare il tutto, lasciando stare il recupero di quanto rimane dopo averla eliminata.

Intossicarsi mangiando Una sana alimentazione deve tenere conto anche dei "veleni naturali" che si formano se il cibo non è correttamente conservato. Evitiamo di passare dalla cucina all'Ospedale, occhio alle muffe!

Microbi in cucina Si nascondono dappertutto: in un frutto lavato male, in un piatto lasciato fuori dal frigo, in confezioni guaste, nei gelati.