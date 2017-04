Emotional fitness

Viviamo costantemente in contatto con le nostre emozioni ma siamo poco abituati a notarle. E c'è di più: se ci chiediamo quali emozioni abbiamo provato prevalentemente nell'ultima giornata ricorderemo soprattutto quelle negative come la rabbia, la tristezza e la paura. Non avremo registrato quelle positive. Lo scopo del fitness emozionale è imparare a gestire le emozioni e a condizionare i risultati positivi con la volontà. Se non possiamo cambiare la realtà, possiamo percepirla in maniera diversa? Siamo noi a decidere come stiamo e non gli eventi esterni. Per cambiare il nostro stato d'animo dobbiamo imparare la flessibilità emozionale, cioè dar poco spazio alle sensazioni sgradevoli per lasciare spazio alle emozioni appaganti e gratificanti. E tutto questo lo si raggiunge attraverso semplici esercizi. Le emozioni, infatti, si coltivano affrontandole, cercando di conoscerle meglio, interrogandosi sul perché delle proprie reazioni. L'obiettivo è riconoscere le emozioni e trasformarle in risorse. Siamo noi i soli responsabili delle nostre reazioni emotive. Ma in realtà siamo abituati a scaricare questa responsabilità sugli eventi esterni. Eppure non è l'evento in sé determinante ma come noi lo interpretiamo. Ci facciamo condizionare dai nostri schemi mentali che creano i nostri stati d'animo attraverso l0uso del corpo, la comunicazione con noi stessi, le domande che ci facciamo e le nostre convinzioni. Basterebbe allenarsi a muovere il nostro corpo, a utilizzare un linguaggio più potenziante, a condizionarci positivamente e a focalizzarci sulle soluzioni piuttosto che sui problemi e saremmo in grado di confrontarci con le nostre emozioni e utilizzarle per vivere al meglio. L'emotional fitness come strumento di percorso permette di gestire al meglio le tue emozioni e i tuoi stati d'animo. Nicoletta Romanazzi per Mii amo