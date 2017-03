Milano sempre più smart. Con Autosvolta addio ai veicoli più vecchi

Un’auto vecchia inquina più di dieci vetture moderne. Vero. Basti pensare a come le normative per la limitazione delle emissioni siano diventate decisamente più severe nel corso del tempo. Un veicolo Euro 0, quindi immatricolato prima del 1992, è privo di catalizzatore, mentre un’auto Euro 3, quindi antecedente al 2006, non sa nemmeno cosa sia il filtro antiparticolato. Svecchiare il parco circolante è quindi una soluzione molto efficace per migliorare la qualità dell’aria, specie in città. Un obiettivo che il comune di Milano ha reso possibile grazie alla campagna d’incentivi denominata “Autosvolta”.

Autosvolta promuove la condivisione dei veicoli

Ritiro e demolizione gratuita dell’auto con Autosvolta

Il ritiro gratuito a domicilio del veicolo da demolire con un call center di supporto per la gestione burocratica delle pratiche. Un servizio offerto dall’Associazione Nazionale Demolitori Auto.

Una car sharing card del valore di 500 euro, offerta da Iniziativa Car Sharing (Ics) in collaborazione con il ministero dell'Ambiente come contropartita per la rottamazione, convertibile in 2mila minuti di car sharing elettrico o in un abbonamento ai mezzi pubblici .

L'iscrizione scontata del 50 per cento a Share'ngo , il primo operatore milanese di car sharing elettrico, con cento minuti gratuiti e lo sconto del 20 per cento sulle tariffe per un anno.

L'iscrizione ridotta a 29 euro per un anno di BikeMi (bike sharing) a Milano.

La bici e l’auto elettrica cambieranno la mobilità milanese