Milano Guitar Festival

"Milano Guitar Festival", evento internazionale interamente rivolto al mito delle 6 e delle 12 corde, presenta tre giorni dedicati a questo strumento con incontri, seminari e concerti ed il mercatino delle Second Hand Guitar. Destinati a tutti gli appassionati ma anche ai semplici curiosi. Il programma dei concerti prevede: Dominic Frasca (per la prima volta in Europa) e Forastiere, Paco De Lucia (unica data in Italia) e Mick Taylor (unica data in Italia). Per maggiori info www.energiemultimediali.it