Eco in città è un progetto che nasce nel 2009 con l’intento di divulgare uno stile di vita sostenibile che permette alle persone di abitare il Pianeta senza danneggiarlo, già a partire dai centri urbani. A tal proposito, ogni anno vengono pubblicate due guide cartacee di Roma e Milano contenenti punti di interesse, consigli, suggerimenti e approfondimenti per vivere o visitare ogni angolo della città in un'ottica di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente.

Giardino Villa Belgiojoso

Critical Mass

Opere pubbliche con suole di sneakers usate

Cascina in città