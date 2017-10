Miles Davis: ecco il film biografico

Già da diversi anni si vociferava sull'uscita di un film biografico su Miles Davis, il trombettista statunitense di musica jazz (o meglio "social music", come la definiva lui) considerato uno dei più grandi artisti del Ventesimo secolo. Quel film è stato finalmente realizzato. Si intitola Miles Ahead, come l'album del 1957, è stato finanziato in parte dai fan di Davis tramite una campagna di crowdfunding, ed è in arrivo dopo le anteprime al New York Film Festival e al Sundance.

La musica è sempre stata una delle mie passioni. Sin dalla prima media, quando ho iniziato ad ascoltare i dischi di Miles Davis dei miei genitori, la sua arte è stata una fonte di ispirazione. Sorprendentemente la vita di Miles, la sua passione, la sua creatività, il suo fuoco, non erano mai stati portati alla luce in un film e il fatto che la sua famiglia abbia scelto me per farlo è un onore. Ho voluto raccontare una storia che Miles stesso avrebbe voluto vedere e in cui avrebbe voluto recitare, qualcosa di fresco, vivo e avanti.