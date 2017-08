1.200 centrali a carbone in pi

Nel 2010 sono state consumate 7,2 miliardi di tonnellate di carbone al livello globale, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) La classifica dei paesi che ne hanno bruciato di più vede al primo posto la Cina con un consumo pari al 46 per cento del totale, seguita dagli Stati Uniti (13 per cento) e dall'India (9 per cento). Mentre il commercio internazionale di carbone è cresciuto del 13,4 per cento raggiungendo il miliardo di tonnellate.

Ma quello che preoccupa maggiormente coloro che stanno cercando di fare qualcosa per contrastare i cambiamenti climatici, è il futuro. Le stime del World resources institute, infatti, rivelano che 59 governi - soprattutto paesi in via di sviluppo - hanno in agenda di costruire 1.199 nuove centrali a carbone. Di queste, 455 sono in programma in India, 363 in Cina, 48 in Russia. Per una potenza di circa 1.400 GW che causerebbero la stessa quantità di CO2 della Cina, oggi.

Sempre secondo le previsioni, il mercato internazionale non verrà più dominato dai paesi occidentali (in passato i maggiori paesi coinvolti erano Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti), ma da quelli che si affacciano sul Pacifico, come Giappone, Cina, Corea del Sud e India.

Trascinata da questa euforia, persino l'Australia, l'unico paese non europeo che ha deciso di impegnarsi nella seconda fase del Protocollo di Kyoto, sta considerando la possibilità di incrementare la capacità dei suoi porti e delle sue miniere per gestire fino a un totale di 900 milioni di tonnellate di carbone all'anno. Tre volte la capacità odierna.

Il primo passo per dimostrare di aver capito l'importanza della questione climatica, sarebbe mettere in soffitta questi progetti e investire ex novo in fonti di energia alternativa.