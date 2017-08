Millefoglie alla crema di ricotta e cioccolato

Ingredienti per 6 persone ? da agricoltura biologica pasta sfoglia (q.b. a coprire la placca del forno)* 250 g di ricotta vaccina fresca 3 tuorli d'uovo 200 g di zucchero di canna 250 g di panna da montare 1 tavoletta di cioccolato fondente essenza d'arancia commestibile Preparazione Mettere l'apposita carta sulla placca del forno e stendervi la sfoglia (ben scongelata, se avete scelto quella surgelata). Spolverizzare la superficie della sfoglia con un po' di zucchero di canna, poi dividerla in 6 parti uguali. Mettere in forno preriscaldato a 200° per 18-20 min., fino a quando sarà gonfia e dorata. Togliere dal forno e far raffreddare a temperatura ambiente. Nel frattempo, preparare la crema di ricotta: utilizzando la frusta, montare i tuorli d'uovo con lo zucchero, facendo attenzione a girare subito appena si incorpora lo zucchero, per evitare che si formino grumi. Appena il composto raggiunge la densità di una crema, aggiungere 5 gocce di essenza d'arancia e la ricotta. Mescolare e, infine, aggiungere la panna già montata (con la frusta a mano o, se l'avete, con quella elettrica). E' fondamentale incorporare la panna montata girandola dal basso verso l'alto dolcemente. Riporre in frigo per 20 min. Tagliare, orizzontalmente (come fossero panini da imbottire), ognuna delle sei porzioni di sfoglia e, servendosi di un cucchiaio, farcirle con la crema di ricotta e guarnire con riccioli di cioccolato grattugiato. Servire con fettine d'arancia a guarnizione del piatto. *se non avete tempo di preparare la pasta sfoglia a mano, potete anche utilizzare quella surgelata (bio). Ne basta 1 rotolo.