Millefoglie di porri e crema di noci

Tempo di preparazione: 45 minuti

Difficoltà: media

Ingredienti per 4 persone

La parte verde di 3 porri (400 g)

150 g di gherigli di noce

4 cucchiai di farina

500 ml di latte di riso

150 g di tofu al naturale

1 pizzico di noce moscata

olio extravergine

sale e pepe

Preparazione

Un paio di ore prima immergete i gherigli di noce in acqua

fredda. Tenete da parte il bulbo dei porri per un'altra

preparazione e valorizzate al massimo le parti verdi con questa

ricetta. Incidete per il lungo le parti verdi dei porri e

sfogliatele. Lavatele bene e sbollentatele per 2 minuti in acqua

bollente. Scolate i porri e tuffateli in acqua fredda, quindi

tamponateli con un panno e distendeteli su un tagliere. Tagliateli

in modo da avere dei rettangoli regolari come fossero lasagne. In

un pentolino versate 4 cucchiai di olio e la farina e fate rosolare

per circa 5 minuti mescolando. Scaldate il latte vegetale e

versatelo a filo mescolando nel pentolino. Lasciate sobbollire

mescolando per circa 8 minuti. Scolate le noci e pestatele con un

mortaio insieme al tofu. Incorporate noci e tofu alla besciamella.

Stendete uno strato di porri su una teglia imburrata, versate

qualche cucchiaio di composto e ricoprite con un altro strato di

porri. Proseguite in questo modo fino a completare gli ingredienti.

Terminate con uno strato di porri spennellato con un po' di

composto. Infornate a 180° per 15 minuti. Servite subito.

Notizie e consigli

I porri sono un ingrediente davvero versatile oltre che

salutare. Di solito ne scartiamo più del 50% tra parte verde

e radici. Anche le parti meno nobili sono ricche come il bulbo di

vitamina A, Ferro e Magnesio abbassano il colesterolo e rafforzano

il sistema immunitario.