Mimose pulite per l’8 marzo

Dopo il recente omaggio floreale ai coniugi Ciampi in occasione della festa degli innamorati, ecco che l'Aiab, Associazione italiana per l'agricoltura biologica, raggiunge Sanremo, anche stavolta per una giornata tutta all'insegna del biologico: l'8 marzo, in occasione della festa della donna, Manuela Arcuri, Vittoria Belvedere, Simona Ventura e tutte le cantanti presenti al 52° Festival della Canzone italiana, riceveranno in dono mazzetti di bio - mimose . Ed è proprio la Riviera ligure a detenere il primato in Italia della floricoltura secondo natura: nell'anno 2001/2002 la produzione di mimosa coltivata con il metodo biologico ha toccato i 120 quintali e si prevede che per il prossimo anno raggiungerà quota 250. "La mimosa è stata introdotta nella Riviera di Ponente alla fine del secolo scorso - racconta al settimanale sociale "Vita" Pinuccio Pargoli, floricoltore di Vallecrosia (Imperia) passato al biologico - e fu un nobile inglese a farlo, sir Hambury, che la volle nel suo giardino in una villa che rasenta il confine francese. Conoscendo alcuni agricoltori biologici che fanno olivi e vigne in questa zona, mi è venuta la voglia partendo di dare ad un prodotto noto valore aggiunto." Nella coltivazione biologica dei fiori non vengono utilizzate sostanze chimiche né per nutrire il terreno né per la lotta contro le erbe infestanti. Per il controllo dei parassiti si utilizzano soltanto sostanze di origine naturale, a tutto vantaggio della salute degli operatori e dell'ambiente. Per riconvertire le serre a biologico, inoltre, occorre ripulire il terreno dalla presenza delle sostanze chimiche utilizzate in precedenza, attraverso un processo di depurazione che dura come minimo un anno. Tutto il percorso produttivo è normato dal Reg. Cee 2092/91 ed è seguito e certificato da Aiab. Insomma, ditelo con i fiori bio: rivolgerete parole dolci al vostro partner ma anche all'ambiente. Paola Magni