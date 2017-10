Miti, leggende e realtà. Gli elefanti

Il motivo è da ricercare nel fatto che essi hanno un colore indefinito poiché spesso sono ricoperti da sabbia e da terra che utilizzano per proteggersi dal calore del sole. A volte la stessa terra forma una nuvola di polvere al loro passaggio confondendone la forma. Poiché sono grandi come alcune nuvole e i loro barriti non sono molto dissimili dal rumore del tuono, essi vengono spesso associati alla pioggia e ai fulmini. La leggenda racconta che una volta gli elefanti volavano e potevano cambiare di forma proprio come fanno le nuvole. Un giorno un gruppo di elefanti volanti scese a terra rifugiandosi sotto un albero. Lì erano riuniti un saggio e i suoi discepoli. Uno degli elefanti atterrando urtò un ramo dell'albero, che rompendosi precipitò su alcuni discepoli uccidendoli. Il saggio furibondo, maledì gli elefanti condannandoli a errare sulla terra ferma, sempre nella stessa forma. Si pensa quindi che gli elefanti siano nuvole condannate a camminare sulla terra.