Miti, leggende e realtà. I gufi e la lepre

<< Appollaiati sul ramo, due gufi guardavano una lepre correre nel campo. - "Povera lepre", disse un gufo, "non ha nemmeno il coraggio di tornare nella sua tana" - "Perché?", domandò l'altro - "Perché ha paura" - "Paura di entrare in casa sua?" - "La lepre è fatta così", replicò il gufo che aveva parlato per primo, "vive sempre nel terrore, e ora che l'autunno cambia il colore delle foglie e le stacca dai rami, essa non osa nemmeno guardarle; scappa di qua e di là, terrorizzata da questa pioggia di colori" - "Ma allora è vile!" - "Certo. E a forza di correre finirà in qualche tagliola, o sotto il tiro dei cacciatori">> (Leonardo da Vinci da Leggende: Timore over viltà. H. 9 r.) Realtà: E' vero che lepri e conigli sono animali timidi per natura, ma queste caratteristiche sono le uniche "chance" che hanno per salvarsi la vita. Si tratta del più puro istinto di sopravvivenza. Vulnerabili e timidi sono le vittime di numerosissimi predatori e per poter sopravvivere possono solo stare continuamente all'erta. Quello che però i due gufi saputelli non sanno è che, quando la lepre scappa, è perché negli attimi prima della fuga ha già captato centinaia di segnali, come deboli fruscii, che i gufi nemmeno si sognano di sentire. Questo grazie ad una vista acuta, un odorato finissimo ed un udito ... le orecchie parlano da sole! In quanto alla paura di entrare nella propria tana, è solo un'invenzione dei due rapaci notturni, o di Leonardo per essi: la tana delle lepri infatti è una semplice depressione nel terreno coperta da foglie, non una serie di gallerie e cunicoli come quella dei conigli.