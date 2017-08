Miti sulla medicina tibetana

Nel corso dei secoli i grandi maestri della medicina tibetana - buddista hanno divulgato una "scienza della cura" sempre più raffinata, tramandandola di generazione in generazione anche ricorrendo a testi e immagini. Trecento anni fa la medicina tibetana aveva già raggiunto il suo punto più alto; nella seconda metà del XVII secolo il quinto Dalai Lama, signore temporale e spirituale del grande regno del Tibet appena riunificato, diede a quest'arte una forma nuova. Da allora essa è rimasta praticamente immutata. Nel 1950 la Cina invase il Tibet e, a causa della rivoluzione culturale che ne seguì, gli abitanti vissero un vero e proprio olocausto: gli occuppanti cercarono di spazzare via la cultura, la religione e la scienza di questo popolo. A tutt'oggi il Tibet è annesso alla Cina e tale situazione politica getta un'ombra inquietante sul destino del suo popolo. Anche la medicina ha subito l'influenza di quei drammatici avvenimenti storici. Nel 1959 il Dalai Lama ha fondato un nuovo governo in esilio nel nord dell'India e, due anni dopo, l'Istituto Men-Tsee-Khang. Si tratta del più importante centro di medicina tradizionale tibetana: vi si praticano formazione e ricerca, si studiano farmacologia, preparazione dei medicinali, astrologia e naturalmente si mettono in pratica gli antichi metodi di cura. Oggigiorno sono sempre più numerosi... Oggigiorno sono sempre più numerosi i medici, i terapeuti, botanici e farmacisti occidentali che si interessano all'arte medica tibetana, le cui tecniche sono ormai da anni integrate con i trattamenti psicologici e fisici praticati nei paesi industrializzati. Anche gli studiosi di scienze naturali sono affascinati dall'efficacia di tali metodi; in particolare, sono convinti che la fitoterapia tibetana possa fornire nuove soluzioni. Che i metodi della medicina tibetana siano validi è stato ormai sperimentato di persona da molti pazienti occidentali. L'efficacia dei suoi rimedi è stata scientificamente provata, ad esempio, nel trattamento dell'arteroscerosi, e anche per l'epatite esistono migliaia di conferme. A nessun paziente viene promessa la guarigione, ma tutti possono migliorare il proprio stato di salute psicofisico, le condizioni del sistema immunitario e la qualità della vita. Cosa non meno importante, i malati trovano nella medicina tibetana un sostegno spirituale: gli esercizi proposti dai Lama sono una componente fondamentale della cura. a cura di Sonia Tarantola tratto dal libro: La medicina tibetana, Gerti Samel. Tecniche Nuove