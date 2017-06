La mobilità sostenibile, il nuovo orizzonte del gigante dell’auto Ford

La Ford, uno dei colossi del mondo dell’auto, svolta in ottica sostenibile. Il costruttore americano ridisegna la propria ossatura facendo della smart mobility, vale a dire la mobilità “intelligente” e a ridotto impatto ambientale, delle forme di trasporto alternative, in primis il car sharing e il ride sharing, e della guida autonoma i capisaldi del proprio futuro. La casa di Dearborn, nel Michigan, si spinge anche oltre, sperimentando nuove applicazioni per le quattro ruote, interpretate come veri e propri accumulatori in grado di attingere o cedere energia alla rete. Dopo una flessione dei risultati in borsa dal 2014 ad oggi, il marchio dell’Ovale Blu punta a un radicale rilancio strategico. Un rilancio green.

Un avvicendamento “sostenibile” ai vertici della Ford

Lo Smart Mobility Innovation Office a Londra

La connettività car-to-X alla base dei sistemi Ford

Ford sviluppa il dialogo tra le vetture

Con i comandi vocali si evitano distrazioni

Con la nuova Fiesta, Ford democratizza la sicurezza

Nel 2025 la prima Ford a guida autonoma

Tredici modelli elettrici entro cinque anni