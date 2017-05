La mobilità sostenibile si può provare. Arriva in Italia il Generation Ioniq Tour

Nessuna è come lei. Una e trina. No, non si tratta di una fantasiosa rielaborazione religiosa, quanto piuttosto della berlina Hyundai Ioniq. La prima auto al mondo disponibile in configurazione ibrida, ibrida plug-in ed elettrica. Una vocazione green più unica che rara. Parte degli automobilisti è però ancora scettica in merito alla mobilità sostenibile, tanto che “se non vede non crede”. Ecco allora che la casa coreana ha dato vita al Generation Ioniq Tour. Un appuntamento dal carattere hi-tech, in grado di spaziare dal virtuale al reale, per presentare la nuova berlina e le sue tecnologie alternative. Un evento che, dopo aver toccato Francoforte, Amsterdam e Oslo, ora fa tappa in Italia.

Un viaggio a 360 gradi nella mobilità sostenibile

Generation Ioniq Tour, prove in circuito del modello ibrido ed elettrico