Mobilità, trasporti e CO2 . Dati e novità

Ecco i dati e le novità riguardanti mobilità, trasporti e CO2 . Un quinto delle emissioni di gas serra a livello mondiale provengono da auto, camion, aerei, navi. Dai trasporti in generale. In Europa, ciò si traduce in circa 1 miliardo di tonnellate di CO2 annue riversate in atmosfera. I dati Negli ultimi vent'anni l'inquinamento da traffico è salito di circa il 14%, prevalentemente a causa del trasporto su strada. In Italia, oggi, le emissioni di CO2 dovute ai trasporti ammontano, a seconda delle stime, dal 24 al 35% del totale, e siamo uno dei paesi più a quattro ruote al mondo, con oltre 600 auto per 1000 abitanti. L'italiano medio, oggi, non rinuncia alle quattro ruote. Con il mix energetico italiano, cioè per come è prodotta oggi l'energia in Italia, si può calcolare che un'auto elettrica emetta indirettamente circa 70 grammi/km di CO2 (già la metà rispetto alla media dei veicoli benzina e Diesel). Ma c'è un altro dato veramente interessante elaborato dallo staff Impatto Zero®: se l'elettricità con cui si ricaricano le batterie provenisse tutta da fonti rinnovabili (solare, eolico, geotermico e idroelettrico) si passerebbe a 3 grammi/km di CO2, una riduzione del 98%. Che equivale, se tutte le auto e i camion fossero elettrici, a 140 milioni di tonnellate di gas serra all'anno in meno in Italia. Le novità Ci sono però tanti e diversi segnali di inversione di marcia, da tutto il mondo. Tutti i più grandi produttori automobilistici intanto stanno lanciando sul mercato vetture a carburanti alternativi, ibride ed elettriche totalmente competitive, per prestazioni e affidabilità, con le berline con motore a scoppio. Le conferme si avranno al Salone dell'Auto Francoforte 2011, la cui 64° edizione (dal 15 al 25 settembre 2011) offrirà decine di modelli a basse emissioni. Se produttori automobilistici, designer, architetti e ingegneri sapranno tentarci con soluzioni alternative, auto sempre più performanti, quartieri a viabilità automatizzata, corsie riservate al carpooling, piattaforme di car sharing, biciclette sempre più trendy o elettroniche, cambiare auto (e con lei le nostre abitudini, e magari l'intero modello di mobilità) sarà non solo doveroso: sarà spontaneo.