Moby. In attesa di Destroyed, l’EP al costo di una e-mail

Per annunciare la pubblicazione del suo nono album in studio Moby regala attraverso il suo sito un EP digitale con tre canzoni tratte da Destroyed, corredate da tre cortometraggi di cui lo stesso artista ha curato la regia. Chi segue il suo Moby Journal ha avuto modo anche di assistere alla nascita, passo dopo passo, del progetto, perché il musicista ha cura di postare diligentemente ogni sua ricognizione, ogni sua ripresa, per condividere con la sua community luoghi, inquadrature e brevi considerazioni. "Per qualche ragione io adoro realmente magazzini e spazi industriali vuoti, abbandonati" scrive Moby postando un Breve film davvero, davvero lento riguardo a dei magazzini vuoti (2 dicembre 2010). "Gli spazi vuoti e un po' desolati mi piacciono molto". Destroyed promette di restituire alcuni sprazzi di queste perlustrazioni, dei suoi viaggi in mezzo mondo, della vita "on the road" da un punto di osservazione inconsueto: il molto tempo trascorso in spazi chiusi, artificiali, come le camere d'hotel, gli aeroporti, i camerini, i magazzini. Che esercitano su di lui uno strano fascino metropolitano. Che, da artista, ritrasmette. L'album e il libro fotografico ci permettono uno sguardo intimo nel mondo di Moby e nel suo processo creativo di artista. Sia la musica che le foto sono state create nello stesso periodo e traggono ispirazione dallo strano e sublime mondo di un tour. Le canzoni sono spesso state composte in piena notte nelle camere d'hotel di mezzo mondo. Una sorta di colonna sonora perfetta per le città vuote delle 2 di notte. Destroyed evoca emozioni notturne di ansia e di isolamento ma anche di quieta solitudine. Il risultato è una raccolta di 15 brani che preannunciano emozioni sconcertanti e avvolgente bellezza: un album ricco di melodie suadenti, non invadenti. Prodotto dallo stesso Moby e mixato da Ken Thomas (che ha lavorato con David Bowie, Queen, Sigur Ros e M83), Destroyed è stato registrato utilizzando attrezzature analogiche d'epoca e mixato con un banco Neve del 1972 degli Abbey Road Studios di Londra. Un lavoro compatto che dà il suo meglio se ascoltato per intero durante la notte mentre la città va a dormire. Moby si porta con sé una macchina fotografica, ovunque vada. Destroyed è la parte finale di un cartello luminoso di sicurezza che diceva "Unattended luggage will be destroyed" (il bagaglio non ritirato verrà distrutto), un'insegna fotografata all'aeroporto La Guardia di New York deserto, di notte. "Uno degli scopi delle mie foto - spiega l'artista - è quello di rendere 'strano' il normale e normale l'insolito". Giacché siete online, e se siete studenti, produttori indipendenti o movie maker, Moby ha anche caricato sul sito Mobygratis.com l'intero album Wait for me. Quindi, è possibile utilizzare anche quelle tracce, oltre alle 100 già disponibili, per sonorizzare i film.