Swap shop. Dove la moda non ha prezzo

L'idea, creativa e anticrisi, ha preso forma un paio di anni fa, quando le giornaliste Chiara Bettelli e Grazia Pallagrosi, insieme alla pittrice Alice Pazzi, hanno deciso di fondare nel capoluogo lombardo l'Atelier del Riciclo. Si tratta di un'associazione che promuove il riuso e il riciclo di piccoli oggetti, in nome di un modo di consumare più ecologico e più vicino alle persone. Assieme all'atelier nasce l'idea degli swap party e, poco tempo dopo, anche dello swap shop, una boutique dove pratica lo "swapping" (ovvero il baratto) di lusso e non. E' una delle fondatrici, nonché presidentessa dell'associazione, Grazia Pallagrosi, a raccontarci come funziona: "Le persone possono portare abiti, accessori, bijoux e anche piccoli oggetti di design che non utilizzano più ma che devono essere in ottimo stato. Il nostro staff li valuta e li suddivide in diverse categorie di valore indicate con delle stelle, per rendere tutto più facile. Una volta che gli oggetti sono stati valutati, si ricevono degli 'swap token', dei buoni spesa, che vengono utilizzati nello swap shop per portarsi a casa degli altri oggetti della stessa categoria di valore." Ma per "swappare" si paga? "Abbiamo degli abbonamenti che sono mensili, trimestrali, semestrali o annuali, per cui a seconda della durata dell'abbonamento la persona può continuare a 'swappare'. Si parte da 40 euro mensili per arrivare a 200 annuali". E il numero di scambi è illimitato. Il target è vario. Per permettere al maggior numero di persone di accedere al servizio, è stata creata una categoria basic, che include oggetti dal valore variabile tra i 5 e i 20 euro, la piu gettonata tra le studentesse. E' uno dei motivi per cui il negozio ha tanto successo. "Ci sono persone che vengono tutti i giorni," continua la Pallagrosi. "C'è un aspetto nello swapping che nell'acquisto tradizionale non c'era, ovvero quello ludico e della socializzazione. Molte volte si intrecciano delle amicizie, liberiamo la compravendita da quell'aspetto asettico e un po' disumano che aveva acquisito negli ultimi decenni e la facciamo tornare uno scambio 'umano'". La sede del negozio, che fino a poco tempo fa era in via Asti, si è appena trasferita in via Casale 3/a, a Milano. Riapre il 5 marzo la swap boutique e il 26 marzo, allo stesso indirizzo, aprirà anche il concept store, con una parte espositiva dedicata alle esposizioni di artisti e designer che lavorano con materiali di recupero ed una library lounge, dove le persone potranno trascorrere il tempo a leggere libri, riviste di moda e design, e potranno collegarsi a internet grazie alla tecnologia free wi-fi, come già accade in tante parti del mondo. Uno spazio bello, creativo, di tendenza, dove socializzare, scambiare non solo oggetti ma anche idee, con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell'ambiente e del portafogli. Da provare.