Modena capitale italiana dei mezzi ecologici

MODENA CAPITALE ITALIANA DEI MEZZI ECOLOGICI Da quando nel 1997, con il progetto "Speed Bike", il Comune di Modena ha avviato le sovvenzioni per la mobilità sostenibile, in città il numero dei veicoli elettrici è aumentato e attualmente sono circa 400. L'entità del contributo erogato dal Comune può arrivare fino ad un massimo di 10 milioni di lire per un autoveicolo. I veicoli più richiesti sono però le biciclette e gli scooter elettrici. Il loro prezzo, grazie a questa iniziativa, è molto basso e permette costi di gestione molto ridotti: con meno di 200 lire si ha un pieno di energia elettrica che permette di percorrere circa 30 chilometri. I possessori delle biciclette a pedalata assistita non devono pagare assicurazione e tasse di possesso. I contributi possono essere richiesti anche dalle imprese. Il Comune di Modena ha dato il buon esempio acquistando recentemente quattro auto elettriche, così come l'azienda energetica Meta che possiede una piccola flotta di mezzi di trasporto speciali con trazione elettrica. Se vivi a Modena puoi richiedere informazioni sui contributi al Settore Traffico Viabilità e Trasporti del Comune - Ufficio comunicazione, via Santi 60, telefono 059 200658. Alessandro Marchetti Tricamo Responsabile testata giornalistica online www.ecotrasporti.it