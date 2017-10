Momenti di trascurabile felicità

Momenti di trascurabile felicità. Sono quei momenti fugaci, brevi, di felicità. Quelli che possono capitare durante la giornata. Quando la lavatrice finisce la centrifuga. Quando vediamo le coppie che stanno insieme da tanto tempo giocare a carte la sera. Quando qualcuno ci lascia le chiavi sotto la porta. Quando angosciati perché pensiamo di aver perso le chiavi, le troviamo. Quando vediamo che ogni volta la sbarra del telepass si alza. Quando giriamo a vuoto nelle librerie. L' autore intervalla le descrizioni dei suoi momenti di trascurabile felicità con delle digressioni, facendo diventare le rivelazioni degli spunti per delle parentesi narrative. Queste piccole ma intense epifanie fanno riflettere, ci mettono in gioco, facendoci pensare quali sono i nostri personali momenti di trascurabile felicità. E pensandoci, ci si sente improvvisamente bene. Spesso infatti trascuriamo i momenti di felicità, perché troppo piccoli, perché li giudichiamo non motivati, infondati. E invece dovremmo imparare ad apprezzarli, a coltivarli. A cercarli. A renderli tasselli di quella grande felicità di cui tutti siamo alla ricerca ogni giorno. Infatti siamo troppo impegnati a ricercare la felicità, la carichiamo di significati, la razionalizziamo e quando arriva…. non siamo capaci di vederla, presi dalla nostra routine. Illusi che sia qualcosa di eccelso. Invece no. E' fatta di momenti piccoli. Di lievi rivincite. Di empatia con qualcuno. Di piccole soddisfazioni. Sono momenti sorprendenti. Questo libro è sicuramente una piccola pausa piacevole. Si legge in fretta, è leggero, spensierato, ma intenso. Proprio come i momenti di trascurabile felicità! Leggendolo riaffiorano alla memoria i momenti che abbiamo trascurato, viene da dire "anch'io!". E allora forse ci si rende conto che è il caso di cercare in maniera diversa la felicità. Di liberarsi dai pregiudizi, "Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau", scendere nell'ignoto per trovare il nuovo, come scriveva Baudelaire…