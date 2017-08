Mondiali di calcio. In Brasile i più verdi di sempre

Un evento di questa portata non può che avere un enorme impatto, un'elevatissima impronta ecologica. Lo sanno bene gli organizzatori, che, grazie ad un rapporto stilato lo scorso maggio, hanno calcolato che le emissioni totali della competizione ammonteranno a ben 2,7 milioni di tonnellate. È lo stesso Jerome Veckle, segretario generale della FIFA, a toccare questo tema, in un recente post pubblicato sul sito ufficiale della federazione: "Solo i trasporti, internazionali e locali, saranno responsabili dell'80% delle emissioni. Per questo abbiamo avviato progetti per la loro riduzione e compensazione", ha scritto. Biodiesel da olio riciclato. Ecco allora che, nella patria del biodiesel, i bus delle delegazioni partecipanti verranno alimentati da biodiesel composto per un 20% da olio riciclato. Ad occuparsene sarà la Biotechnos Projetos Autossustentáveis, azienda con sede a Santa Rosa, nello stato del Rio Grande do Sul. Renderà operative 40 sedi per la produzione di biocarburante, dislocate nelle varie città ospitanti le gare. La prima è già operativa a Rio de Janeiro. I cieli verdi del Brasile. Così si chiama il progetto, in atto già da due anni, che permetterà alle compagnie aeree brasiliane di ridurre i consumi di carburante, le emissioni e l'inquinamento acustico. Grazie allo studio di rotte precise e quote di volo pensate per ridurre sprechi e consumi. Si è calcolato che per ogni volo in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Brasilia, potrà risparmiare più di 700 kg di CO2, che tradotti significano quasi 300 litri di carburante. Eco-stadi. Saranno il fiore all'occhiello dei Campionati. A partire dal mitico Maracanà, ristrutturato poco tempo riciclando i materiali recuperati durante il restauro. Le sedute di questo stadio sono realizzate con la plastica riciclata dalle bottiglie in PET di uno degli sponsor ufficiali della Coppa. L'energia elettrica proverrà da 1500 moduli fotovoltaici installati sulla copertura, mentre gli inverter sono forniti da un'azienda italiana. Ma è lo stadio di Brasilia, il Mane Garrincha, ad attirare di più l'attenzione. È infatti una delle pochissime strutture al mondo ad aver ricevuto la certificazione LEED Platinum: fotovoltaico in grado di produrre 2,5 MW, recupero dell'acqua piovana per i bagni e l'irrigazione del campo, riciclo dei materiali da costruzione. Grazie alla FIFA e all'impegno dell'amministrazione brasiliana, i prossimi Campionati saranno ricordati anche per essere stati quelli con un minor impatto ambientali di sempre, o perlmeno da quando questa si misura.