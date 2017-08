Monsoon wedding: un matrimonio indiano

Ci racconta l'India, della classe media, in cui tradizione e modernità sono in cerca di un tranquillo equilibrio o di una violenta spaccatura. Attraverso il tema classico del matrimonio organizzato, viene alla luce questa contraddizione. Nei tre giorni di preparativi e quello del matrimonio, la Nair mostra i primi momenti di intimità tra gli sposi, il rinnovarsi di antichi legami, confessioni e altro, tutto scandito a ritmo di musiche e passi di danza, come è nella tradizione di Bollywood. E' infatti da sottolineare che il cinema per gli indiani è motivo di orgoglio nazionale e risulta normale che le giovani spose danzino imitando le star del grande schermo; il cinema è ormai parte integrante della vita e della realtà indiana. Il film è girato a Delhi, chiassosa, bella e sporca capitale, ma anche accogliente allo stesso tempo; la famiglia si riunisce per l'evento, tra cugini che arrivano dall'Australia e chi arriva addirittura alla fine della cerimonia: tutti insieme in una villa addobbata in pompa magna, ma confinante con le baraccopoli. In questo susseguirsi di festeggiamenti, la regista, mostra una storia secondaria, in cui gli affetti e i piccoli gesti dei servitori trascendono i conti per le spese del matrimonio, donando anche a loro la possibilità di un amore puro. E' un India in cui coesistono griffe, mode, ristoranti, intasamenti di traffico, riksowala, e gli imprevedibili black out elettrici: il film con leggerezza e ironia evidenzia come si conservi la propria identità pur assorbendo i modelli occidentali. La tradizione del matrimonio, che supporta l'evento, indica come tutti abbiano un ruolo preciso nella cerimonia e nei preparativi, sia nella classe media sia nella più povera, che sia il padre della sposa che si aggira con mazzette di rupie per pagare le spese o l'operaio che deve montare i teloni colorati Forse, sono proprio questi momenti così estemporanei che le diverse realtà trovano un punto di contatto e un modo di coesistere complesso quanto i vari livelli all'interno della società castale. L'amore è senz'altro l'esperienza che mette in contatto tutte queste diversità sia esso organizzato o no. Tornando al titolo, non poteva infine mancare il monsone, muro di pioggia, prepotente e rumoroso che non risparmia nessuno, trasforma in fango, ma che arriva a benedire e a suggellare un legame antico più di 3000 anni. Serena Penagini