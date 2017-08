Montagna e alpinismo in cinemascope

Non solo l'estetica paesaggistica o la trepidazione avventurosa di imprese temerarie, ma anche l'intreccio di vicende biografiche dei protagonisti, le relazioni umane, le testimonianze dirette e i dettagli tecnici per i cultori del genere: tali e tanti appaiono gli "ingredienti" cinematografici capaci di conferire alla vita di montagna e alle pratiche alpinistiche la dignità di una filmografia a sé stante. Certa dell'apprezzamento di chi coltiva in prima persona sport quali l’arrampicata o il trekking ma anche di coloro che non meno appassionatamente li osservano a distanza, la principale testata sportiva italiana, nonché la più longeva d’Europa, ovvero la Gazzetta dello Sport, ha predisposto un’apposita piattaforma video on demand (www.playalpinismo.com) che rende accessibili ben 140 film incentrati su montagna ed alpinismo. Una selezione realizzata grazie al contributo della cineteca del CAI (Club Alpino Italiano) ma anche attraverso l’apporto di alcune istituzioni cinematografiche quali il Trento Film Festival, il Banff Mountain Film Festival-Italia e l’European Outdoor Film Festival. L’elenco dei titoli, soggetto a costante aggiornamento, si articola in cinque sezioni, rispettivamente denominate “Alpinismo Contemporaneo”, “I Grandi dell’Alpinismo”, “Storia”, “Le Grandi Montagne” e “Climbing”. Le formule di pagamento prevedono sia l’opzione dell’abbonamento mensile sia quella dell’acquisto o del noleggio singolo, e la diffusione, avviata attraverso il web e il Chromecast, giungerà presto anche sui dispositivi mobili quali tablet e smartphone, grazie ad un’App dedicata che varrà per tutti i diversi canali sportivi tematici.