E' fatto di canzoni scritte da Morgan nell'arco di due anni, arrangiate come i grandi brani prodotti negli anni Cinquanta e Sessanta, ma prodotto con i mezzi e le tecniche di oggi. Morgan in persona è il più indicato per raccontare la gestazione di questo disco, il primo da solista, da cui permea l'eclettismo e la fantasia di un artista che in 48 minuti e 31 secondi di musica racconta i suoi ultimi due anni. Nelle canzoni dell'appartamento c'è il vero e l'immaginato, il reale e il surreale. Canzoni dell'appartamento contiene delle canzoni che tu stesso hai definito delle "auto-cover". Ci racconti questa cosa curiosa? Ho fatto un disco di "auto-cover" nel senso che ho scritto delle canzoni immaginando di trovarmi in un'altra epoca, più o meno quarant'anni prima rispetto all'epoca in cui realmente mi trovavo, quindi anni Cinquanta-Sessanta. Ciò che ne è venuto fuori è anche di più rispetto a quello che si sarebbe potuto fare a quell'epoca. Questa decisione ha costituito per me una forte spinta propulsiva e un motore per comporre. E' stato come porsi dei limiti prima dei processi creativi, una cosa naturale e comune in molti tipi di espressione artistica. Nella pittura, ad esempio, la dimensione della tela è un vincolo. Perché decidere di fare un quadro settanta per centoventi significa che quello spazio racchiuderà tutto l'universo dell'opera. Tutto ovviamente cambia nel fare la stessa cosa in uno spazio di dieci per dieci. Il presupposto era quello di trovarsi magicamente in un'epoca del passato. Per fare questo ho ascoltato parecchia musica di quel periodo. Pet Sounds… Sì, Pet Sounds dei Beach Boys, ma anche Surf's Up, quello dove c'è Student Demonstration Time e Sunflower. Ho ascoltato molti Beatles, che però già avevo ascoltato tanto. La ricerca vera e propria è partita dai Kinks, fino a un progetto di un musicista americano che si chiama White Noise del 1968, An Electric Storm. Questo è considerato dalla critica uno dei primi dischi elettronici, nella storia del rock ovviamente, perché nell'ambito della sperimentazione accademica era già stata sperimentata dagli anni Venti, anzi Dieci: Luigi Russolo nel '14 ha fatto "Risveglio di una città" con l'intona-rumori, entro gli anni Venti, considerato l'unico musicista che per primo ha usato un protocampionatore. Nelle CD si sente il suono del teremin. Cos'è? E' in assoluto il primo strumento elettronico mai inventato, è del 1917. Fino ad allora gli strumenti erano tutti meccanici, dal teremin in poi ci voleva la corrente elettrica per farli funzionare. Hai detto che 40 anni fa un disco così non si sarebbe potuto fare. Come mai, cosa hai fatto? Il disco suona come acustico ma è stato fatto con tecnologie modernissime. E' stato interamente concepito e scritto al computer "step by step", che significa senza la possibilità di suonare in tempo reale tutte le parti ma pensandole e mettendole dentro come numeri in un software. E' un modo molto simile a quello della composizione su carta, dove si scrive una nota alla volta sul pentagramma. Ho seguito lo stesso procedimento ma l'ho fatto sul computer. Una volta finita questa fase, ho trascritto le parti sul pentagramma e le ho fatte eseguire dai musicisti sulla base degli spartiti. Una volta registrato tutto su nastro, è stato rimesso tutto dentro al computer dove, con ProTools, l'ho tagliuzzato, editato, ritagliato, smontato, stretchato, allungato, accorciato, alzato, abbassato, fade-in, fade-out, crossfade e tutto quello che invecchiava il suono e che esteticamente mi dava soddisfazione. Poi l'ho rimontato, ma non diverso da come l'avevo scritto, l' ho rimontato identico, come se l'avessi dissezionato, analizzato, catalogato e ricomposto identico a se stesso. E' un'operazione elettronica, però suona come acustico. E' un nuovo modo di lavorare da insegnare a quanti vorrebbero fare musica? Va bene per chi ha tanto tempo... io ci ho messo più di un anno e mezzo, non è consigliabile per chi ha problemi di tempo. Negli ultimi anni, tutti i guadagni realizzati con la musica li ho reinvestiti in strumenti musicali, così mi sono fatto una specie di studio mobile che posso montare dove voglio, composto di computer e macchine elettroniche di vario tipo, di vari tipi di pianoforti, elettrici, elettroacustici, digitali, vari tipi di sintetizzatori, analogici, digitali, campionatori. Ho dell'outboard vario e questo mio studio posso portarmelo nei luoghi dove in quel momento sto vivendo, visto che sono abbastanza nomade. Mi piace vivere dei lunghi periodi in luoghi diversi, mi porto appresso gli strumenti e scrivo musica, dove sono. Il disco però è stato scritto tutto in casa tua a Milano, in un appartamento. Il disco l'ho fatto a Milano e volevo che proprio parlasse di Milano, della vita civile nella società. Rimani quindi legato fortemente a Milano… Rimango un fan di Milano nonostante molti ne siano detrattori. Milano è disprezzata solo ed esclusivamente per non conoscenza. E' una città meravigliosa con una sua personalità strutturalmente molto precisa. Milano è una rete, per questo è la città più avanzata d'Italia, perché ogni punto della città è facilmente raggiungibile da qualunque altro luogo ci si trovi. E' una città molto... connessa. Si può esemplificare pensando all'espansione della fibra ottica, è una città predisposta alle connessioni. Questa cosa si riflette anche nella struttura psichico mentale della città di Milano che è particolarmente connessa sul piano però dell'attività produttiva, non sul piano dell'attività ludica. Spiegami bene questo concetto. E' una città dove più facilmente si lavora piuttosto che divertirsi, o almeno, il divertimento è più raro rispetto ad altre città dove il momento di divagazione, perdita di tempo o comunque di rilassamento, è più frequente. Non esiste mai un attimo in cui uno è in giro senza motivo, ce ne sarà uno su un milione che trovi in giro a passeggiare per vedere le vie di Milano o per vedere i palazzi, i monumenti. E' una cosa che ho fatto mentre scrivevo il disco e mi sentivo veramente un pesce fuor d'acqua, anzi fuor di Naviglio! Le canzoni contenute in "Canzoni dell'Appartamento" sono molto personali, non ci sono riferimenti a fatti storici, come quindi ti relazioni a questi… Mi interessa molto la politica, mi piace leggere i giornali, essere informato, anche se non mi è simpatica la politica parlamentare, per dire che non è simpatica devo conoscere e sapere le stronzate che dicono o che fanno per poterle criticare. Ma oggi come oggi ho 31 anni e sono un po' più concreto di come ero dieci anni fa, allora vivevo semplicemente di ideali momentanei, di idealismi e di illusioni. Ad esempio, parlare dei poeti maledetti oggi può avere un senso dal punto di vista storico, letterario o estetico, ma non certo dal punto di vista politico, nel senso di critica alla borghesia. Quel modo di criticare la borghesia è superato, se non mi lavassi i denti per criticare la borghesia o dormissi sotto i ponti, non avrebbe più alcun senso. Adesso invece sono un po' più attempato ed in me è sopraggiunta una maggiore concretezza, una partecipazione maggiore alle questioni della società, dell'attualità della contemporaneità e della politica. Mi piacciono sì i poeti maledetti ma non credo più di poter imitare le gesta di Rimbaud. Sono fasi che si attraversano e più vado avanti più mi interesserà l'aspetto concreto e pratico di partecipazione e ora posso comprendere perché Gaber diceva che "libertà non è star sopra un albero, ma libertà è partecipazione". Certo che anche star sopra un albero è importante, è interessante passare dalla fase del rifiuto della società ma non è del tutto maturo. Quando Calvino nel Barone Rampante ci rappresenta il rifiuto della società, sta parlando di un bambino. Se il barone rampante fosse un adulto staremmo probabilmente parlando di un problema psichico, di una patologia, non di un rifiuto della società sano che è giusto che appartenga ad un bambino. A volte la follia è l'unica via per la felicità, se la follia è la via cos'è la felicità… Quelle sono le mie parole, non credo che potrei aggiungere molto altro, consiglio quindi la lettura due libri fondamentali: "Genio e follia" di Karl Jaspers, e "Storia della follia" di Michel Foucault. C'è un tipo di follia che è violenza, la follia della guerra, c'è invece una follia simpatica e bonaria che è la follia di Bruno Munari, ultimo futurista, autore di libri per bambini: pazzo scatenato però affascinante e buono. Ci sono vari tipi di follia, la follia è essenziale nella creatività, altrimenti non si potrebbe produrre nulla di originale, produrre qualcosa di valido significa fare qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto da altri e rompere la prassi ed essere folli in quel momento perché si rompono le regole fondamentali di quel tipo di pratica. Nella musica la follia è rappresentata da tutti coloro riteniamo siano stati originali e che hanno innovato: David Bowie, un bel pazzo! Anche Freddie Mercury mi ha sempre dato l'idea di essere uno un po' folle, ma di una follia positiva, non una follia pericolosa o patologica. Syd Barret come lo vedi? Una follia strana, un po' più cupa, ma musicalmente senza dubbio dieci e lode. Però purtroppo la follia di Syd Barret gli ha fatto male.