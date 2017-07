Moria di api in America Latina

Da tempo in Europa e America Latina è stato lanciato un allarme che riguarda la scomparsa di questi insetti importantissimi. Che succede in America Latina? Ce lo racconta Federico Mastrogiovanni del Centro Ricerca dell'Occhio del Riciclone. Si fanno sempre più frequenti, in America Latina, le notizie riguardanti la scomparsa di interi allevamenti di api. Per comprendere l'importanza di questi insetti ricorderei una frase di Albert Einstein che sosteneva che "se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo rimarrebbero solo pochi anni di vita". Dal rapporto FAO di questi giorni risulta che delle 100 specie vegetali che provvedono alla sussistenza alimentare di 146 paesi, ben 71 sono impollinate dalle api. La scomparsa di questi insetti preoccupa molto non solo gli apicoltori, ma gli stessi governi, che devono far fronte ad un drammatico crollo della produzione dei prodotti impollinati dalle api. In particolare cosa succede in America Latina? In Ecuador apicoltori e scienziati dell'Università Cattolica si sono uniti per cercare risposte a molte domande, come ad esempio il motivo per cui le api continuano a morire, perché non tornano agli alveari e volano fino alla morte e perché negli ultimi anni sono molto meno resistenti alle malattie. Le risposte sono da cercare nei cambiamenti climatici e nell'uso smodato di pesticidi chimici. Anche in Uruguay la situazione è allarmante e sono state messe sotto accusa alcune case produttrici di pesticidi altamente tossici come il "Gaucho", lo "Yunta", il "Bagual", il "Winner" e il "Pride", che risultano essere la principale causa della moria di api, oltre che fonte di inquinamento anche per gli esseri umani. In Uruguay l'uso di questi pesticidi è aumentato in pochi anni del 7mila% in conseguenza del boom della soia. Quindi ci stiamo avvicinando alla previsione di Einstein? Per il momento questa previsione appare ancora lontana, ma è certo che il fenomeno della moria di api non va sottovalutato e si sta lavorando per trovare delle soluzioni che proteggano questi insetti così fondamentali per la vita dell'uomo. www.occhiodelriciclone.com