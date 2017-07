Morricone RMX – AA VV

Morricone RMX - AA VV È la prima volta che Morricone permette ufficialmente a qualcuno di remixare propri lavori. Tra i privilegiati troviamo Apollo 440, Terranova, Nightmares on Wax, Thievery Corporation, Sofa Surfers e De-Phazz, che, onorati dell'impresa di poter lavorare su materiale originale di Morricone si sono accostati con rispetto a composizioni che sono state delle colonne (sonore) della storia del cinema. I risultati sono pezzi dub e trip-hop, da ascoltare e da ballare. 01. The Man With The Harmonica - Apollo Four Forty 02. For A Few Dollars More - Terranova 03. Here's To You - Copasetic Con Vivi E Selda Baez/morricone 4:19 04. Belinda May - Fantastic Plastic Machine 05. Clan Of The Sicilians - Bigga Bush 06. Chi Mai - Nightmares On Wax 07. Il Grande Silencio - Thievery Corporation 08. Un Bacio - Ali N. Askin 09. Doricamente - Tommy Hools 10. Giocoso, Gioioso - Groove Corporation 11. La Bambola/Come Maddalena - Sofa Surfers 12. La Lucertola - De Phazz 13. Clan Of The Sicilians - Dj Dick -