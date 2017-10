Mostarda con lo scarto del centrifugato

Difficoltà: Difficile Tempo: 5 giorni, riposo del composto compreso Costo della ricetta: 50 cent. Ingredienti (ricetta per 700g di mostarda) 500g di scarto di centrifugato di frutta (agrumi, mela, pera, kiwi, ecc.) 150 g di zucchero di canna grezzo 1 limone intero 3 gocce di essenza di senape Preparazione: Mescolare la polpa di scarto del centrifugato allo zucchero di canna. Lasciare riposare per 24 ore in frigorifero. Mettere il tutto in una pentola con mezzo bicchiere d'acqua sul fuoco basso, portare a ebollizione e fate sobbollire per 5 minuti. Spegnere il fuoco e quando il composto si sarà raffreddato riporlo in frigorifero per altre 24 ore. Ripetere questa operazione per altre due volte. Sterilizzare i vasetti che si useranno per la mostarda facendoli bollire per 15 minuti in una pentola d'acqua. Riportare a ebollizione il composto, spegnere il fuoco, unire l'essenza di senape e mescolate. Suddividere la mostarda nei vasetti e chiudeteli ermeticamente. Capovolgerli e lasciarli riposare per una notte intera. Usare questa mostarda per accompagnare polpettone, bollito e formaggi. Notizie e consigli I centrifugati di frutta hanno fanno benissimo alla nostra salute per ridurne l'impatto ambientale e per ridurre lo spreco di polpa che di norma viene gettato usate lo scarto per fare dolci, biscotti, marmellate o come in questo caso una mostarda da accompagnare al polpettone in crosta.