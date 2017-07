Ristrutturare e costruire sostenibile nelle Alpi: una mostra

Fino al 10 aprile 2016, Merano Arte ospita Constructive Alps, una mostra itinerante dedicata ai progetti selezionati in occasione della terza edizione del Premio Internazionale per le ristrutturazioni e costruzioni sostenibili nei territori alpini. Perché ristrutturare e costruire sostenibile è ancor più importante tra le montagne. Un progetto che dimostra come sia possibile essere funzionali anche in architettura rispettando l'ambiente che accoglie gli edifici. Anche in Italia.

Ristrutturare e costruire sostenibile in mostra a Merano

Tra i progetti presentati quindi, come previsto dal bando, compaiono sia ristrutturazioni e ampliamenti di edifici preesistenti che nuove costruzioni. A collegare i progetti selezionati dal premio è il tema della

, centrale per la valutazione della giuria che ha accolto favorevolmente l'attività costruttiva all'interno di realtà rurali, quale contributo significativo alla

ristrutturazioni e nuove costruzioni, che sono esposti all'interno della mostra, offrendo un’immagine della complessità e della molteplicità di sfaccettature che caratterizza questo settore. . Solo pochi progetti tra quelli selezionati infatti trovano collocazione all'interno di un contesto urbano. 350 candidature pervenute da tutto l’ambito alpino, scelti 32 progetti di architettura sostenibile nelle sette regioni alpine, tra, che sono esposti all'interno della mostra, offrendo un’immagine della complessità e della molteplicità di sfaccettature che caratterizza questo settore.

Casa Riga a Comano