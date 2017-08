Nasce la motobike elettrica che abbina divertimento a mobilità sostenibile

L'elettrico non emoziona? Un luogo comune da sfatare. Rispettare l’ambiente può anzi essere “terribilmente” divertente; negli ultimi anni, la propulsione a ridotte emissioni ha portato alla nascita di veicoli tutt’altro che convenzionali, in grado d’abbinare la praticità nel commuting urbano alla voglia d’evasione tipica del tempo libero. Mezzi a due ruote dalla duplice anima, come nel caso della motobike Bultaco Brinco.

Corpo da bici, anima da moto

La motobike non teme marciapiedi, rotaie o pavé

Prezzi da 5.000 euro