Mousse al cioccolato

Ricetta per mousse al cioccolato. Ingredienti per 4 persone 200 g di cioccolato fondente 80 g di burro 4 uova Preparazione Fondere il burro con il cioccolato a bagnomaria. Lasciar raffreddare qualche istante, mescolare e incorporare uno alla volta i 4 tuorli d?uovo (tenendo da parte l?albume), continuando a mescolare. Montare gli albumi e incorporarli alla crema di cioccolato. Lasciare in frigorifero 3-4 ore.