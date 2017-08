Mucca pazza dilaga in Giappone

Harakiri come nella più antica tradizione nipponica. Il protagonista? Il presidente di una rinomata casa di prosciutti coinvolto nello scandalo della mucca pazza giapponese. Si chiamava Sadao Takizawa. La sua azienda era sull'orlo del fallimento, causa crollo dei consumi di carne. Non ha retto all'onta. Si è gettato da un ponte nei pressi di Tochigi. Lo scandalo ormai investe tutta la società giapponese, dopo l'individuazione delle prime quattro mucche allevate in Giappone colpite dal prione della 'mucca pazza'. La tv commerciale Asahi ieri ha trasmesso un servizio pieno di accuse al ministero dell'agricoltura per "essere il colpevole, di fatto, della diffusione della Bse" nel primo paese al mondo fuori dell'Europa, con "menzogne alla popolazione e alla comunità internazionale", continuate anche dopo la scoperta del primo caso di mucca malata il 10 settembre scorso. "Sono state compiute grandi mistificazioni - ha confessato ieri alla Tv Asahi un ex funzionario del ministero dell'agricoltura -, l'uso delle farine in Giappone era generalizzato e queste erano presenti, sia pure in piccole quantità in tutti i mangimi". L'amministrazione giapponese, incalza la TV, sapeva da anni del pericolo e, secondo le accuse, non avrebbe fatto a per impedire la diffusione di della Bse. Cioè, le autorità di Tokyo qualcosa hanno fatto. Hanno scaricato la cosa sull'Italia. Proprio così. Il giornale "Mainichi" il 14 febbraio scorso titolava in prima pagina "Forse trovata la sorgente di contaminazione della BSE in Giappone: farine animali acquistate nel giugno 1998 dall'Italia". Eppure le farine di importazione sono state bandite dal 1997, comprese quelle italiane. Da quella data in poi, in Giappone si è continuato ad usarle. Da dove provenivano? Dal Giappone, evidentemente. Moltissimi allevatori le hanno usate e continuano a farlo. Cosa che si sta rivelando uno sconsiderato harakiri commerciale.