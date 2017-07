Mumford and Sons: nuovo album, grandi collaborazioni

Questo sembra essere un periodo molto positivo per la band indie folk di Londra. I Mumford and Sons, attualmente impegnati in un tour estivo che li vede protagonisti dei più importanti festival europei, saranno anche in Italia, il 2 luglio al Teatro Romano di Verona, in occasione del Festival Tendenze, e il 4 luglio in Piazza del Plebiscito ad Ancona per lo Spilla Festival) lunedì scorso i Mumford & Sons, proprio in occasione del Pinkpop Festival nei Paesi Bassi, sono stati invitati sul palco nientemeno che da Bruce Springsteen per accompagnarlo nella performance della sua hit del 1980 Hungry Heart. Poco prima nel backstage del Pinkpop, durante un'intervista rilasciata a un'emittente radiofonica belga, il multistrumentista della band Ben Lovett aveva rivelato la data precisa dell'uscita del nuovo album, che potrebbe essere già il prossimo 24 settembre. Secondo le dichiarazioni di Ben Lovett il nuovo album non sarà troppo diverso dal precedente Sigh No More del 2009, ma sarà più che altro un'evoluzione: "non abbiamo intenzione di reinventare noi stessi". Ma le buone notizie non finiscono qui. La band, infatti, ha collaborato alla realizzazione di un brano per la colonna sonora di Brave, film animato della Pixar che uscirà nelle sale cinematografiche inglesi il prossimo 22 giugno. La canzone Learn me Right, scritta, arrangiata e prodotta dalla folk band, sarà cantata dalla giovanissima cantante inglese Birdy. Il frontman della band Marcus Mumford, a proposito della canzone, ha spiegato: "E' piuttosto divertente comporre una canzone per un film piuttosto che per un album. Ci piace l'idea di avere un'orchestra alle spalle e una ragazza come Birdy che canta. E' come liberatorio".