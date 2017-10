Fiat. Muoversi con Punto

Fiat, leader mondiale nel campo delle vetture a metano, presenta la Grande Punto Natural Power, nuova versione a doppia alimentazione benzina/metano che fa registrare ridotte emissioni di CO2 (appena 115 g/km), ha una straordinaria autonomia di oltre 1.000 km di percorrenza e un significativo risparmio economico: il pieno di metano costa solo 12 euro, il che vuol dire che per coprire 100 km sono sufficienti appena 3,8 euro. Con la Grande Punto Natural Power, Fiat conferma il proprio impegno concreto per la tutela ambientale, come dimostrato dall?adesione al progetto ?Impatto Zero®? di LifeGate: infatti, le emissioni di CO2 generate dalla Presentazione Stampa della nuova vettura saranno compensate con la creazione di 6.668 mq di foreste nel Parco del Ticino. Infine, da ricordare che di recente la società JATO - leader mondiale per la consulenza e ricerca nel campo automotive ? ha riconosciuto che, tra i dieci marchi automobilistici più venduti in Europa, Fiat è il brand che nel 2007 ha registrato il valore medio più basso di emissioni di CO2 sulle proprie vetture vendute. Forte di questo risultato, Fiat si impegna a raggiungere, entro il 2012, il più basso livello medio ponderato di emissioni di CO2.