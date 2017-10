Nasce il Museo del Futuro. Bioarchitettura e arte

Commissionato dalla Fondazione Pistoletto, il Museo del Futuro si presenta come un esempio di architettura sostenibile. La cornice è il torrente Cervo, che attraversa il centro urbano di Biella. L'edificio, è un antico complesso architettonico destinato all'attività industriale tessile, risalente ai primi del '900. Dove un tempo si è fatta la storia industriale del nostro Paese, ora si recuperano gli spazi dismessi, seguendo i dettami della bioarchittettura. "Abbiamo trattato l'edificio come fosse l'uomo e gli abbiamo costruito letteralmente una terza pelle, una pelle che respira", spiega Tiziana Monterisi, architetto della N.o.v.a. Civitas Srl, che ha seguito e curato il progetto. "Grazie a questo progetto l'edificio torna ad essere un organismo vivente".

Un museo che rispetta l'ambiente

Foto copertina: immagine di un locale interno al museo durante un allestimento. ©Aurelio Candido/flickr.com