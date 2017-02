Music for cats, anche i gatti hanno la loro musica preferita

Il compositore e violoncellista David Teie ha iniziato a comporre musica specificatamente pensata per orecchie feline nel 2008. Con i suoi primi brani - Rusty's Ballad e Cozmo's Air - era riuscito a ottenere il 77 per cento di risposte positive dai gatti a cui le aveva fatte ascoltare. Al contrario, la musica composta per orecchie umane non aveva suscitato in loro particolare interesse. Grazie a questi risultati sorprendenti, il suo studio è stato anche pubblicato sulla rivista scientifica Applied Animal Behaviour Science nel febbraio dello stesso anno.

Human Music

Monkey Music

Music for cats

Il crowdfunding

Un giorno mi piacerebbe poter calmare e portare giovamento a orche in cattività e cani maltrattati.